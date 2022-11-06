اعتقال متهم ادعى سرقة عجلته لإخفاء حادث ارتكبه ببغداد

2022/11/06 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم لقيامه بالادعاء الكاذب عن سرقة عجلته.

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