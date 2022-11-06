الكشف عن هوية ضابط رفيع أعفاه وزير الداخلية من منصبه

2022/11/06 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر أمني مسؤول، اليوم الاحد، عن هوية الضابظ الذي وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري باعفائه من المنصب.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الضابط الذي تم اعفاءه من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري كان يشغل منصب مدير موقع مرور الكاظمية".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، باعفاء احد الضباط من منصبه، فيما دعا الجميع الى تكثيف الجهود وعدم تأخير إنجاز معاملات المواطنين.وقال المكتب الاعلامي للشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري أكد على ضرورة تبسيط الإجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم".واضاف البيان أن "تأكيدات وزير الداخلية جاءت اليوم خلال زيارته الى موقع تسجيل المركبات في مرور الكاظمية"، فيما شدد على "أهمية تقليل الروتين واتباع الطرق الفنية والحديثة في إنجاز المعاملات بما يضمن رفع المعاناة عن كاهل المواطنين".

واشار البيان الى ان "الشمري وجه باعفاء احد ضباط الموقع من منصبه بسبب عدم قيامه بواجباته بالشكل المطلوب"، داعياً "الجميع الى تكثيف الجهود وعدم تأخير إنجاز المعاملات".

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