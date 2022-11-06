ضبط 1 كغم من الكريستال واعتقال حائزيه في ميسان

2022/11/06 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في ميسان، اليوم الاحد، القبض على 3 متهمين بحوزتهم 1 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات ميسان بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار المخدرات في المحافظة تم إلقاء القبض على (٣) متهمين وضبط بحوزتهم على (1 كيلو غرام ) من مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطي مختلفة الانواع".وأضافت أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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