عالية نصيف تطرح حلاً ’مكلفاً’ يُنهي سرقات النفط

2022/11/06 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

دعت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الاحد، رئيس الحكومة ووزير النفط الى انشاء غرفة عمليات مراقبة النفط لتتولى مراقبته منذ استخراجه وحتى لحظة تصديره.

وقالت نصيف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ذلك على غرار ما تفعله دول المنطقة"، مبينة ان "تكاليف انشائها مهما كانت مرتفعة فالدولة هي الرابحة لأن الرقابة المستمرة ستنهي سرقات مافيات النفط".واضافت، أن "هذه الخطوة كان يجب البدء بها منذ سنين طويلة، ولكن عدة أمور حالت دون تحقيقها، من بينها الإحتلال الأمريكي والفساد والإهمال"، موضحة أنه "بالنتيجة باتت الرقابة على النفط ومشتقاته ضعيفة الى درجة قيام مافيات تضم موظفين ومسؤولين أمنيين بينهم مدراء وضباط برتب عليا بتهريب النفط في وضح النهار ".وبينت نصيف، أن "دول الجوار النفطية لديها (غرفة عمليات مراقبة البترول) ومهمتها مراقبة النفط منذ إستخراجه ولغاية تصديره"، مشيرة الى أنه "بالتالي يتوجب إنشاء هذه الغرفة التي تفرض رقابتها على كافة حقول النفط والآبار والأنابيب وتراقب طرق الناقلات الحوضية لحظة بلحظة، وهذه العملية ليست صعبة والدولة تمتلك الإمكانات المادية لتنفيذها ".

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