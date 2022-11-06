"رفع قيمة الدينار العراقي" هل هو في صالح الحكومة الحالية ؟

2022/11/06 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

أقدمت الحكومة الماضية على خفض قيمة

الدينار العراقي مقابل الدولار

الأمريكي من 1182 دينار لكل دولار الى 1460

دينار أي قللت قيمة الدينار العراقي

بمقدار 22.3 % وهي نفس القيمة التي ا

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