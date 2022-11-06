الإعداد الروحي.. التعبئة الروحية وكيفية اكتسابها - الجزء الاول

2022/11/06 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

الإنسان بطبيعته التكوينية خلقه الله

تعالى ليعيش بين ثلاث:

- الشهوات والغرائز

- وبين نفسه الأمارة بالسوء

- وبين وسوسة الشيطان

فهو يعيش بين ضغوطات هذا المثلث الرهيب.

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