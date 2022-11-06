في ذكرى رحيل الجلبي .. مستقبل الاقتصاد العراقي

2022/11/06 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

في كتاب "عام قضيته في العراق" للسفير

الأمريكي بول بريمر الذي هو من

الديمقراطيين، أي الحمائم والذين كانوا

على خلاف مع الصقور أي الجمهوريين، وكان

على خلاف تام مع الراحل الجلبي، ور

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