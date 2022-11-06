2022/11/06 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدبّ الحياة في أفلام "استوديو غيبلي" الأسطوري مع افتتاح حديقة غيبلي الجديدة باليابان.حيث يمكن للزوار استكشاف عوالم أفلام مثل "المخطوفة" (Spirited Away) و"جاري توتورو" (My Neighbour Totoro) والمزيد.

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