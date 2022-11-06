خلال 9 أشهر.. نفوق مئات الحيوانات بكينيا بسبب الجفاف

2022/11/06 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت موجة الجفاف التي تعرفها كينيا خلال السنوات الأخيرة، في نفوق مئات الأفيال والحمر الوحشية وحيوانات النوثيتل الإفريقية، في جميع أنحاء البلاد.

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