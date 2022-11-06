2022/11/06 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الاحد، أن قائمة مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، تضم 99 لاعباً .وقال درجال في تصريح صحفي، إن “مدرب المنتخب الوطني خيسوس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب المنتخب الوطني كاساس يختار 99 لاعباً لقائمته الاولية المركز الخبري الوطني.

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