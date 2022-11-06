2022/11/06 | 11:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. استثمار النجف تطالب شركة تاجكو بتعويض المستأجرين المتضررين من حريق المدينة المائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/06 | 11:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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