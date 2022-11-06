2022/11/06 | 12:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dYx1YNhV3oE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرقة التراث العراقي تقيم حفلا غنائيا في المتحف البغدادي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فرقة التراث العراقي تقيم حفلا غنائيا في المتحف البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).