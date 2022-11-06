القبض على 3 مطلوبين بقضايا ارهابية وتجارة المخدرات في صلاح الدين وبغداد

2022/11/06 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على 3 مطلوبين بقضايا ارهابية وتجارة المخدرات في محافظتي صلاح الدين وبغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نفذت مفارز مديرية استخبارات وامن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن واجب بحث وتفتيش عن العناصر الارهابية في قضاء بلد بالتنسيق مع قوة امنية مشتركة، اسفر عن القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) ارهاب، وهو احد ابرز اهداف المديرية ذاتها".وأضافت أن "المديرية عثرت بالتعاون مع قوة امنية مشتركة على كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش الارهابية في قرية عين المبدد بمحافظة صلاح الدين يحتوي على مقذوفات وصواريخ قاذفة متنوعة، تم رفعها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث يذكر".واشارت الخلية في بيانها الى أنه "من جهة اخرى وبواجبين منفصلين، القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد القبض على متهمين اثنين احدهما مطلوب للقضاء وفق المادة (٣٢) مخدرات والاخر يقوم بترويج وبيع المواد المخدرة بالجرم المشهود، جاء القبض بالتنسيق مع الفرقة الحادية عشر الجيش عراقي والفرقة الثانية - شرطة اتحادية في منطقتي حي العامل ومدينة الصدر ببغداد".

وتابعت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم الى القضاء".

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