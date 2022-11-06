السوداني يستفسر من محافظ النجف عن حريق المدينة المائية

2022/11/06 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

اجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، اتصالا هاتفيا بمحافظ النجف ماجد الوائلي للاستفسار عن حريق المدينة المائية.

وذكر بيان لمكتب المحافظ، تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظ النجف الأشرف تلقى اتصالاً هاتفياً من السيد رئيس مجلس الوزراء مستفسراً عن حادث الحريق الأخير الذي حصل في المركز التجاري (المدينة المائية) في النجف وعن حجم الاضرار ".

واضاف، أن "المحافظ اوضح لرئيس مجلس الوزراء بانه تم تشكيل لجنتين الاولى تحقيقية بخصوص ملابسات الحادث والاخرى لجرد الاضرار لغرض مطالبة المستثمر بتعويض المتضررين".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، تظاهر العشرات من اصحاب المحال بالمدينة المائية بمحافظة النجف، للمطالبة بتعويضهم نتيجة الاضرار التي لحقت بمحالهم نتيجة الحريق الاخير.

ورفعت التظاهرة لافتات طالب فيها اصحاب المحال، رئيس الوزراء بتعيين مكان لبناء محلات لمعيشة عوائلهم، فيما طالبوا الدوائر المعنية بتعويضهم خسائر الحريق.

وفي وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، طالبت هيئة استثمار النجف، شركة تاجكو وحسن هاشم، بتعويض المستأجرين عن الاضرار الناجمة عن حريق المدينة المائية.

وامس السبت، حصلت (بغداد اليوم)، على مجموعة صور توضح الاضرار التي تعرضت لها المدينة المائية بمحافظة النجف بعد اندلاع حريق كبير فيها ليلة امس.

وفي وقت سابق، اعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق اندلع بالمدينة المائية في النجف بمشاركة 50 عجلة إطفاء تخصصية.

وأضافت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من المحال التجارية متنوعة النشاط مشيد من السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة داخل المدينة المائية في محافظة النجف الأشرف بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني استنفزت جهد النجف بالكامل وعززت فرقها التخصصية بفرق ساندة من محافظة بابل والديوانية وكربلاء المقدسة لتبلغ خمسون فرقة إطفاء تخصصية لتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد النيران وتحجم خسائرها المادية داخل المدينة المائية وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية" .

يذكر أن حادث الحريق تكرر للمرة الخامسة في تلك المدينة وتمت إحالة المشروع الى القضاء لعدم تطبيق وتنفيذ شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013

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