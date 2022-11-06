قبل انحسار الأضواء.. مطالبات بتعويض عمال كأس العالم في قطر

2022/11/06 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تبقي أيام قليلة على استضافة قطر لكأس العالم، تخشى جماعات حقوق الإنسان أن تفوت الفرصة لمعالجة الاستغلال الواسع النطاق للعمال الأجانب.

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