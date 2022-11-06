2022/11/06 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بمحافظ النجف ماجد الوائلي للاستفسار عن الحريق الذي طال المدينة المائية بالمحافظة.وقال مكتب المحافظ في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/:إن “محافظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يهاتف محافظ النجف لمعرفة ملابسات حريق المدينة المائية المركز الخبري الوطني.

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