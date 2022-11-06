بيان رسمي.. السوداني يوجه ان تكون ادارة جهاز المخابرات في المرحلة الحالية ضمن اشرافه الشخصي

2022/11/06 | 12:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، زيارة الى مقر جهاز المخابرات العراقي.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الأخير حال وصوله أجتمع مديري المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز، واستمع الى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع على دعم الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن.

و شدد السوداني على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الإختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، أن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى.

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