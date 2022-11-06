نائب يدعو السوداني إلى منح الاولوية في المشاريع والتخصيصات لمحافظتي الديوانية والمثنى

2022/11/06 | 12:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن كتلة السند الوطني عزيز شريف المياحي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى منح محافظتي الديوانية والمثنى الاولوية في المشاريع والتخصيصات ضمن الجهد الحكومي الهندسي والخدمي المعد للاعمار واستكمال متطلبات الحياة بدأً من القضاء على البطالة والفقر وتوفير الخدمات وصولا الى رسم خارطة تنهض بالواقع الاقتصادي والزراعي والصناعي فيهما.

وقال المياحي في بيان اورده مكتبه الاعلامي، ان “محافظتي الديوانية والمثنى تعتبران الافقر على مستوى العراق ضمن احصائيات وزارة التخطيط وقد عانت ما عانت من الاهمال ونقص الخدمات رغم حجم التضحيات التي قدمها ابناؤها والوعود التي قدمت طيلة الفترة السابقة دون تنفيذ”.

واضاف المياحي، ان “هنالك برنامج ومنهاج حكومي اعده السيد السوداني اضافة لتشكيل لجنة للجهد الهندسي والخدمي وهو برنامج طموح نتامل به خيرا لمعالجة حالات الاخفاق التي تضمنتها المراحل السابقة، بالتالي ومن باب المسؤولية السياسية والاخلاقية فاننا نؤكد على اهمية ايلاء المحافظات الفقيرة الاولوية للنهوض بواقعها العام وفي مقدمتها محافظتي الديوانية والمثنى”، مشددا على “استعداد ممثلي المحافظتين للجلوس مع الكادر الحكومي والسيد رئيس الحكومة واعضاء اللجنة المختصة ومناقشة جميع المشاكل التي تعانيها المحافظتين والتعاون ضمن اطار السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة تلك المشاكل وفق رؤية فنية متكاملة”.

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