بالصورة.. السوداني في مجلس النواب

2022/11/06 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يحضر مجلس العزاء النائب

محمود شاكر السلامي في مجلس النواب

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