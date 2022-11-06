طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الغد

2022/11/06 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع

الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار

وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من

الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس

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