السوداني يزور مقر جهاز المخابرات الوطني ويجتمع بالكوادر المسؤولة

2022/11/06 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة محمد شياع السوداني،

اليوم الأحد، زيارة الى مقر جهاز

المخابرات العراقي.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن

الأخير حال وصوله أجتمع مديري

المديريات و

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