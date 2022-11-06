تحطم طائرة برحلة تجارية في بحيرة فيكتوريا وعمليات الانقاذ جارية

2022/11/06 | 12:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة برحلة تجارية تابعة لشركة برسيشن آير "Precision Air" في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا يوم الأحد، وفقًا لما ذكرته شركة الطيران.

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