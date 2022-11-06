احداث تشرين الثاني.. السوداني يحضر مجلس عزاء النائب محمود السلامي المقام في مجلس النواب

2022/11/06 | 12:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاحد 6 تشرين الثاني 2022 السوداني يحضر مجلس عزاء النائب محمود...

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السوداني يحضر مجلس عزاء النائب محمود السلامي المقام في مجلس النواب أولاً على المسلة.

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