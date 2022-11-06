2022/11/06 | 12:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، 6 تشرين الثاني، 2022،...

ظهرت المقالة السوداني يزور مقر المخابرات: المحافظة على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم في الدستور أولاً على المسلة.

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