ولا دينار يصرف لغير المؤسسات الحكومية في الموازنة الاتحادية !

2022/11/06 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي في كل سنة تخصص المبالغ المالية في الموازنة الاتحادية وهناك من يتربص بتلك الاموال المهولة لغرض النهب والاستيلاء وتبديد الثروات في هذه الموازنات المالية في ضل غياب المتابعة...أكمل القراءة ←

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