اختلاس المال العام خيانة عظمى تستحق اقصى العقوبات

2022/11/06 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي قبل كل شئ نود أن نقول أن مخرجات تطبيق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، كانت وراء توسع وتنوع الاختلاس ، بل...أكمل القراءة ←

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