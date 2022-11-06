رئيس ليس برئيس إلى أن يأتي الطوفان

2022/11/06 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف هل كان بوسع بلدٍ ضعيفٍ، غارقٍ بالأزمات، تنهبه الميليشيات، وخاضعٍ لهيمنة إيران، أن يُرسل إلى القمة العربية إلا رئيسا ضعيفا لا يملك من أمر إرادته شيئا؟ هل كان...أكمل القراءة ←

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