2022/11/06 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، الأحد، عن وجود مراقبة خارجية للمكالمات التي تجري في داخل البلد، مشددة على أهمية إنشاء شركة اتصالات محلية لحفظ أسرار الدولة.

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري، إن “موضوع مراقبة المكالمات الداخلية في الخارج يعتبر هو الأخطر محليا على مستوى أمن الدولة والمواطن والاقتصاد”.

وأضافت، أننا “داعمون بشكل كبير للقطاع الخاص في الداخل على أن يكون من ضمن أولوياته حماية أمن الدولة وكل ما يجري فيها”، محذرة من “مراقبة مكالمات المسؤولين، ولا سيما من يتسنم منهم مناصب أمنية حساسة”.

وشددت البجاري، على “ضرورة أن تكون هناك شركة محلية تلتزم بكل شروط حفظ أسرار الدولة الداخلية، مما يحفظ أمنها وسلامتها خلال المرحلة المقبلة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاتصالات النيابية تحذر: المكالمات الداخلية في العراق مراقبة من الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاتصالات النيابية تحذر: المكالمات الداخلية في العراق مراقبة من الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).