كأس العالم قطر 2022.. ترقب وتفاعل للجماهير العراقية

2022/11/06 | 13:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر عشاق الكرة المستديرة بداية كأس العالم قطر 2022 على أحر من الجمر، نتعرف في التقرير على تفاعل وترقب الجماهير العراقية لهذا الحدث الكبير.

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