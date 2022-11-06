الدفاع المدني تكشف تفاصيل حريق شارع فلسطين

2022/11/06 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، تفاصيل حريق اندلع بين شارع فلسطين ومنطقة الوزيرية في العاصمة بغداد.

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