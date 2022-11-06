2022/11/06 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، تفاصيل حريق اندلع بين شارع فلسطين ومنطقة الوزيرية في العاصمة بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تكشف تفاصيل حريق شارع فلسطين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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