2022/11/06 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتراق بناية تجارية في الوزيرية ببغداد (فيديو)

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