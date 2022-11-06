“تقدم” تنشر نص مشروع قانون التجنيد الإلزامي

2022/11/06 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر وكالة “تقدم” نص مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي يخضع حالياً للقراءة الأولى في البرلمان.

للإطلاع على مشروع القانون اضغط على الرابط التالي:

قانون التجنيد الإلزامي

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