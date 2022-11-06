انطلاق قمة المناخ COP 2022.. وشكري: كلي ثقة أن مصر ستجد منكم الدعم

2022/11/06 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت الدورة الـ27 لمؤتمر قمة المناخ "COP 2022"، الأحد، في مدينة شرم الشيخ الساحلية بمصر.

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