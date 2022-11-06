إضراب كامل.. أسرة الناشط المصري علاء عبدالفتاح تعلن تناوله

2022/11/06 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمات حقوقية من تداعيات عدم الإفراج عن الناشط المصري البريطاني، علاء عبدالفتاح، في ظل مخاوف بشأن تدهور حالته الصحية بعد أن بدء إضراب كامل عن الطعام وشرب الماء.

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