استقالة 12 عضوا من برلمان كوردستان.. والسبب!

2022/11/06 | 13:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن 12 عضوا في برلمان كوردستان، يوم الأحد، استقالتهم احتجاجاً على تمديد العمر التشريعي للدورة البرلمانية الحالية.

والبرلمانيون المستقيلون هم من: كتلة جماعة العدل الكوردستانية (الجماعة الاسلامية الكوردستانية سابقا)، وأعضاء من كتلة التغيير، ومن كتلة حراك الجيل الجديد إضافة إلى برلمانيين مستقلين.

وقال رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي عقده مع أولئك الأعضاء المستقلين في مبنى البرلمان اليوم، إن هؤلاء النواب أعربوا عن موقفهم سابقا بأنهم ضد التمديد غير القانوني لعمر برلمان كوردستان.

وأضاف انه “قررنا نحن البرلمانيين الـ12 الاستقالة ومقاطعة هذا العمل غير القانوني الذي تمارسه السلطة في الإقليم”، مردفا بالقول “اننا سنعمل سوية في مواصلة الضغط لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن”.

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