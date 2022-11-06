النزاهة تعلن تنفيذ 6 عمليات ضبط لهدر المال العام في واسط

2022/11/06 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، اليوم الاحد، تنفيذ 6 عمليات

ضبط لحالات هدر للمال العام وصرف مبالغ

بشكل وهمي ومخالفات في عدد من دوائر

محافظة واسط.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

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