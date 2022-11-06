مجلس النواب يبدأ بالقراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي

2022/11/06 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد،

القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة

المدنية الاتحادي.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"مجلس النواب بدأ بالقراءة الاولى

لم

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