بالاسماء.. 7 نواب يؤدون اليمين الدستورية في البرلمان

2022/11/06 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، اليوم الاحد،

أسماء النواب الذين ادوا اليمين

الدستورية في جلسة اليوم والتي تتضمن

القراءة الأولى لمشاريع قوانين الخدمة

المدنية وخدمة العلم (التجنيد الإلزامي)

وحماية الطفل.

وذكرت

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