2022/11/06 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، تفاصيل حريق اندلع في منطقة الوزيرية في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق الوزيرية.. أكثر من 35 فرقة تكافح ومحاولات لتطويق النيران (صور وفيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق الوزيرية.. أكثر من 35 فرقة تكافح ومحاولات لتطويق النيران (صور وفيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).