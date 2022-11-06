صندوق استرداد أموال العراق يعد ’المتعاونين والمُخبرين’ بمكافآت مجزية

2022/11/06 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الاحد، جميع المُواطنين، سواءٌ في داخل العراق أو المُقيمين خارجه؛ للتعاون من أجل استرداد أموال العراق وإرجاعها إلى خزينة الدولة.

وذكر بيان للصندوق، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يعِدُ الصندوق المُتعاونين معه من المُخالفين بإعفائهم من المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) ملايين دولار من المال المُسترد كحدٍّ أعلى"، لافتاً إلى أنَّ "مجلس إدارة الصندوق يمنح مكافأةً للمُخبر بنسبة (10%) عـلى أن لا تـتـجاوز (5) ملايين دولار من الـمال الـمُستـردِّ، مُنـبِّهاً إلى أنَّه في حالة تعدُّد المُخبرين فسيتمُّ توزيع المكافآت بنسبٍ مُحدَّدةٍ لكلٍّ منهم، وبحسب دور كلٍّ منهم في استرداد المال".

واوضح البيان، أنَّ "الصندوق مُختصٌّ باسترداد الحقوق الماليَّة لجمهوريَّـة العراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغــلال العقـوبات المفـروضة على العـراق في حينه؛ لتحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقيِّ، وتسلُّم أيّ تعويضٍ يترتَّب للعراق جرَّاء أيِّ قرارٍ شرعيٍّ ومُعترفٍ به، مُنبِّهاً إلى أنَّه غير مُختصٍّ بتسلُّم الشكاوى والبلاغات الخاصَّة بالمُدانين أو الأموال المهرَّبة جرَّاء الفساد بعد العام 2003".

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