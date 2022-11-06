بريطانيا: هجوم مركز دوفر للهجرة “إرهابي” و”اضطرابات” في مركز آخر

2022/11/06 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلنت السبت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التي تحقق في هجوم استهدف مركزا لاستقبال المهاجرين في دوفر قبل أسبوع أنّ الاعتداء كان “عملا إرهابيا”، بينما أثار مهاجرون مسلّحون “اضطرابات” في مركز آخر قرب مطار هيثرو.وألقيت عبوات حارقة الأحد الماضي على مركز استقبال المهاجرين في دوفر.وأصيب ضابطان بجروح طفيفة، كما جرى […]

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