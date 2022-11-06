إيران تقر بإرسال مسيّرات إلى روسيا قبل غزو أوكرانيا

2022/11/06 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرها مكتب الجيش الإيراني في 8 أيلول/سبتمبر 2022 لطائرة إيرانية بدون طيار خلال مناورة عسكرية في مدينة نصر أباد بمحافظة أصفهان بوسط البلاد © مكتب الجيش الإيراني/اف ب/ارشيف كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أقرت إيران وللمرة الأولى السبت بأنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها زودت حليفتها بها قبل […]

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