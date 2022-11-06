2022/11/06 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يقدّم مقترحات ونائب يعد التوجّه عسكرة للمجتمع يسوّغ البطالة والفساد نظام الخدمة الألزامية يثير سجالاً متصاعداً وسط ضبابية آلية التنفيذ بغداد – قصي منذر يتصاعد السجال بشأن اعادة العمل بنظام الخدمة الالزامية ،بعد توقفه في 2003 وبين مؤيد بقوة لهذا المشروع الذي يناقشه مجلس النواب ضمن جدول اعماله اليوم الاحد ، ومعارض او متحفظ، […]

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