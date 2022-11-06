2022/11/06 | 14:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب المحلل والباحث العراقي، عقيل الطائي حول تقرير المسلة عن الضباط...

ظهرت المقالة الكاتب الطائي يعقّب على تقرير المسلة عن التحية العسكرية للماكيرات والفاشنيستات أولاً على المسلة.

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