2022/11/06 | 14:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه أن تكون إدارة جهاز المخابرات ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه أن تكون إدارة جهاز المخابرات ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).