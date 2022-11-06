2022/11/06 | 14:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. السوداني يحيل الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/06 | 14:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. السوداني يحيل الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. السوداني يحيل الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).