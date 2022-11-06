مقترح نيابي بإعداد موازنة لثلاث سنوات.. تعرف على التفاصيل

2022/11/06 | 14:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل حامد المالكي، اليوم الأحد، عن مقترح نيابي بإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب: إن “هناك مقترحاً نيابياً قدم الى وزارة التخطيط واللجنة المالية النيابية بإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات اسناداً الى أحكام المادة 4 ثانياً من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019”.

وأضاف، أن “المقترح ينص على وزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزارتي المالية والتخطيط تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب”.

وتابع: “طلبنا من الجهات اعلاه النظر بهذا المقترح الذي يستند الى مبررات واقعية وبهدف وضع خطة مالية للدولة بسقف زمني متوسط”، مشدداً على ضرورة “القيام ببرامج ومشاريع وتقدير الايرادات والنفقات الجارية والاستثمارية”.

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