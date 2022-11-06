2022/11/06 | 14:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم الى جلسة البرلمان المُقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/06 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم الى جلسة البرلمان المُقبلة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم الى جلسة البرلمان المُقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).