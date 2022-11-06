2022/11/06 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد،

بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية

الطفل.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"مجلس النواب بدأ بالقراءة الاولى

لمشروع قانون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يبدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يبدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).