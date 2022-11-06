مجلس النواب يؤجل القراءة الأولى لمشروع قانون

2022/11/06 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، تأجيل

القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة

العلم.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية،

أنه "تقرر تأجيل القراءة الاولى لمشروع

قانون خد

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